Londra: scambi in forte rialzo per Airtel Africa
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,67%.
La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Airtel Africa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,191 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,319 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,109.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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