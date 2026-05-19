Londra: seduta euforica per 3i Group
(Teleborsa) - Rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.
Lo scenario su base settimanale di 3i Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di 3i Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,24 sterline con area di resistenza individuata a quota 21,98. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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