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Londra: profondo rosso per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: profondo rosso per 3i Group
Si muove in perdita la società d'investimenti con sede a Londra, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,85% sui valori precedenti.
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