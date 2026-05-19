Madrid: perdite consistenti per ACS
(Teleborsa) - Si muove in perdita Actividades de Construccion y Servicios, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.
L'andamento della società di costruzioni spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 127,2 Euro. Primo supporto visto a 123,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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