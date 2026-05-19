Madrid: perdite consistenti per ACS

(Teleborsa) - Si muove in perdita Actividades de Construccion y Servicios , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.



L'andamento della società di costruzioni spagnola nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 127,2 Euro. Primo supporto visto a 123,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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