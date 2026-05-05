Unicredit, Orcel: Germania pilastro del gruppo, ricavi in crescita nel trimestre

(Teleborsa) - La Germania si conferma un mercato chiave per UniCredit, contribuendo per il 23% all’utile netto complessivo. Lo ha evidenziato l’amministratore delegato Andrea Orcel
nel corso della call con gli analisti sui risultati trimestrali
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"Nel Paese, ha aggiunto il top manager, emergono segnali di rafforzamento dell’attività, con i prestiti in aumento del 3% e i depositi del 5%. La crescita è accompagnata da un miglioramento dei ricavi, saliti del 2% nel trimestre, sostenuti in particolare dall’espansione del 10% dei ricavi core".
Orcel ha sottolineato come il gruppo stia ottenendo risultati concreti in Germania grazie al focus sul business principale, affiancato da un percorso di trasformazione volto a rafforzare il posizionamento futuro.