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Unicredit, Orcel: Germania pilastro del gruppo, ricavi in crescita nel trimestre

Banche, Finanza
Unicredit, Orcel: Germania pilastro del gruppo, ricavi in crescita nel trimestre
(Teleborsa) - La Germania si conferma un mercato chiave per UniCredit, contribuendo per il 23% all’utile netto complessivo. Lo ha evidenziato l’amministratore delegato Andrea Orcel nel corso della call con gli analisti sui risultati trimestrali.

"Nel Paese, ha aggiunto il top manager, emergono segnali di rafforzamento dell’attività, con i prestiti in aumento del 3% e i depositi del 5%. La crescita è accompagnata da un miglioramento dei ricavi, saliti del 2% nel trimestre, sostenuti in particolare dall’espansione del 10% dei ricavi core".

Orcel ha sottolineato come il gruppo stia ottenendo risultati concreti in Germania grazie al focus sul business principale, affiancato da un percorso di trasformazione volto a rafforzare il posizionamento futuro.


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