Parigi: al centro degli acquisti Publicis Groupe

(Teleborsa) - Rialzo per il colosso della pubblicità francese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,01%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Publicis Groupe rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della big dell'advertising classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 85,97 Euro e primo supporto individuato a 83,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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