Parigi: andamento sostenuto per Thales

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in guadagno del 2,68% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Thales , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 221,6 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 228 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 217,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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