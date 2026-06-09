Milano 17:17
50.606 +0,79%
Nasdaq 17:17
29.154 -0,88%
Dow Jones 17:17
50.818 +0,06%
Londra 17:17
10.280 -0,89%
Francoforte 17:16
24.561 -0,22%

Parigi: andamento sostenuto per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Kering
Seduta positiva per la multinazionale del lusso, che avanza bene del 2,23%.
Condividi
```