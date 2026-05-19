Piazza Affari: scambi al rialzo per WIIT

(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con un rialzo del 3,28%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WIIT più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di WIIT mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 35,03 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 33,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 36,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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