A Piazza Affari corre WIIT

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che mostra una salita bruciante del 5,51% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WIIT rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di WIIT mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 34,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 32,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 36,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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