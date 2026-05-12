Piazza Affari: scambi negativi per WIIT

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con un ribasso dell'1,81%.



L'andamento di WIIT nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di WIIT mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 30,23 Euro. Rischio di discesa fino a 29,53 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 30,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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