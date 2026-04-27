Piazza Affari: scambi negativi per WIIT
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, in flessione del 2,31% sui valori precedenti.
Il movimento di WIIT, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di WIIT. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 29,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```