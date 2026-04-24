Piazza Affari: in calo WIIT

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , in flessione del 2,27% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di WIIT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, WIIT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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