Piazza Affari: in calo WIIT
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di WIIT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, WIIT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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