Piazza Affari: in rally WIIT

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,05%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di WIIT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di WIIT sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 35. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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