Piazza Affari: sviluppi positivi per Avio
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,56%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Avio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 32,24 Euro. Supporto visto a quota 30,81. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 33,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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