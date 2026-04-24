Ambromobiliare, eseguiti conferimenti di azioni MIT SIM e 4AIM. Ora via alle OPS per delisting

L'operazione "di sistema"

(Teleborsa) - Ambromobiliare , società di consulenza finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che sono stati perfezionati gli accordi di conferimento delle azioni MIT SIM e 4AIM Sicaf e che sono stati eseguiti i conferimenti in natura da parte dei soci aderenti all'accordo. Si sono quindi verificati i presupposti per la promozione da parte di Ambromobiliare di due offerte pubbliche di scambio (OPS) obbligatorie sulla totalità delle azioni MIT SIM e 4AIM Sicaf.



"Con quest'ultimo passaggio abbiamo realizzato un'operazione di sistema nel mercato dei capitali italiano: l'aumento di capitale e i conferimenti hanno aggregato investitori istituzionali di alto profilo assieme a gruppi industriali attorno a una piattaforma integrata - commenta Alberto Franceschini Weiss, presidente di Ambromobiliare - La combinazione di know-how di Ambromobiliare, di leadership di MIT SIM su EGM e della capacità d'investimento di 4AIM SICAF, dà vita ad un operatore con massa critica e competenze distintive. Il nuovo Gruppo Ambromobiliare, forte dell'allineamento azionario tra le varie componenti e una governance strutturata, rappresenta un segnale concreto di rafforzamento dell'infrastruttura finanziaria a supporto della crescita delle imprese italiane".



Ad oggi, Ambromobiliare detiene complessivamente: 42.742 azioni 4AIM Sicaf, rappresentative del 55,45% del capitale sociale, di cui 41.742 Azioni di Comparto 1 inclusive delle azioni di categoria A e 1.000 Azioni di Comparto 2; direttamente 1.181.459 Azioni MIT SIM, rappresentative del 56,79% circa del capitale; indirettamente tramite 4AIM Sicaf 150.200 azioni MIT SIM, rappresentative del 7,22% circa del capitale.



Sempre in data odierna, è stato sottoscritto un patto parasociale tra alcuni azionisti che disciplina tra l'altro: l'esercizio del diritto di voto in occasione delle assemblee dei soci convocate per la nomina del CdA di Ambromobiliare, a favore dell'elezione di una lista di candidati congiuntamente stabilita per il CdA; la nomina di Alberto Franceschini quale presidente e di Corinna zur Nedden quale AD di Ambromobiliare; la governance di 4AIM impegnando gli aderenti al patto a fare in modo che la gestione di 4AIM sia affidata a un AdA composto da 5 membri e che Giovanni Natali venga designato quale AD; la governance di MIT SIM impegnando gli aderenti al patto a fare in modo che la gestione sia affidata a un CdA composto da 5 membri e che Corinna zur Nedden sia nominata presidente.



La sottoscrizione del patto parasociale, che resterà in vigore fino al 20 aprile 2029, rappresenta un ulteriore passo nel processo di integrazione tra Ambromobiliare, MIT e 4AIM, volto a garantire stabilità dell'assetto proprietario e coerenza nella gestione e nello sviluppo strategico del nuovo gruppo di SIM, si legge in una nota.



Con riguardo alle OPS, per ciascuna azione MIT SIM portata in adesione l'offerente riconoscerà un corrispettivo complessivo unitario pari a 2,861 azioni ordinarie Ambromobiliare. Per ciascuna Azione 4AIM portata in adesione, l'offerente riconoscerà: 85,577 azioni Ambromobiliare per ogni azione di Comparto 1; 121,154 azioni Ambromobiliare per ogni azione di Comparto 2. Entrambe le operazioni sono finalizzate al delisting.

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