Workday, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra una salita bruciante del 5,01% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Workday mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 137,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 131,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 143.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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