Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un timido -0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.928,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8.058,5. Il peggioramento del CAC 40 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.875,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)