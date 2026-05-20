Milano 19-mag
48.355 0,00%
Nasdaq 19-mag
28.819 -0,61%
Dow Jones 19-mag
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Londra 19-mag
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Francoforte 19-mag
24.401 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un timido -0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.928,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8.058,5. Il peggioramento del CAC 40 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.875,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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