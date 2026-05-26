Milano 13:15
50.113 -0,21%
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Dow Jones 22-mag
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Londra 13:15
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Vigoroso rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,76%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.350,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.073,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.626,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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