Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Vigoroso rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,76%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.350,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.073,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.626,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)