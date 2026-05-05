Wall Street sale grazie a trimestrali oltre attese e petroliferi

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in moderato rialzo dopo le perdite archiviate la vigilia, a dispetto dell'escalation di tensioni fra Stati Uniti e Iran e grazie alla solida stagione delle trimestrali.



A pesare sul mercato concorrono i nuovi attacchi tra USA ed Iran nella regione del Golfo, che minacciano la fragile tregua raggiunta, e la nuova fiammata del prezzo del petrolio sopra i 110 dollari al barile, mentre lo Stretto di Hormuz resta irrimediabilmente chiuso. La risalita delle quotazioni sta sostenendo gli acquisti nel comparto petrolifero e contribuendo a sostenere il mercato.



Da segnalare anche una serie di risultati trimestrali migliori delle attese, che hanno dipanato i timori di un impatto negativo della guerra in Iran sui risultati societari. Si attende ora una crescita media degli utili delle società del S&P 500 del 28% nel primo trimestre dell'anno, più del doppio delle aspettative di inizio aprile. Molto bene i conti delle aziende hyperscaler, legate all'intelligenza artificiale, ma anche i numeri annunciati dalla società di data analytics Palantir , superiori alle attese, la crescita a doppia cifra dei ricavi annunciata da Shopify e gli utili oltre attese di Pfizer .



Sul fronte negativo da segnalare FedEx e United Parcel Service , che crollano in scia al lancio di un nuovo servizio di consegna in concorrenza annunciato dalla big dell'eCommerce Amazon .



Sul fronte macro, la bilancia commerciale statunitense ha evidenziato un deficit inferiore al previsto, mentre il mercato immobiliare segnala un rallentamento con un calo dei permessi edilizi superiore alle attese.



Alla Borsa di New York, il Dow Jones registra un rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.250 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,18%); come pure, sale l' S&P 100 (+0,83%).

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