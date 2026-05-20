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Partenza positiva per Wall Street, sale l'attesa per i conti di Nvidia

Commento, Finanza
Partenza positiva per Wall Street, sale l'attesa per i conti di Nvidia
(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 49.457 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.390 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+0,93%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,51%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+0,97%), beni di consumo secondari (+0,83%) e utilities (+0,70%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l'ufficio, che riporta una flessione di -0,93%.

Partenza positiva per Wall Street in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia dopo la chiusura di borsa, l'evento più atteso della settimana per il sentiment sull'AI con i titoli in leggero rialzo durante i primi scambi. Nel frattempo, la pressione sui Treasury si allenta marginalmente dopo che martedì il rendimento del trentennale aveva toccato i massimi dalla crisi finanziaria globale di quasi vent'anni fa.

Sul fronte Iran si registrano segnali distensivi: Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe finire "molto rapidamente" e il vicepresidente Vance ha affermato che Teheran vuole un accordo. Due petroliere cinesi e una sudcoreana hanno attraversato lo Stretto di Hormuz mercoledì, segnale atteso di una possibile riapertura parziale della rotta. Il petrolio risulta in calo di più del 2%.

Sul fronte retail, Target cede quasi il 7% nonostante abbia raddoppiato la guidance di crescita annuale, mentre Lowe's perde oltre il 3% dopo le indicazioni caute sul mercato immobiliare. Partenza in salita anche per Analog Devices nonostante un trimestre sopra le attese.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+1,82%), Caterpillar (+1,06%), Boeing (+1,02%) e Cisco Systems (+0,99%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce, che ottiene -2,61%.

Spicca la prestazione negativa di IBM, che scende dell'1,65%.

Contrazione moderata per Nike, che soffre un calo dell'1,32%.

Sottotono Home Depot che mostra una limatura dell'1,25%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intel (+7,04%), Marvell Technology (+5,64%), Constellation Energy (+4,36%) e ARM Holdings (+3,97%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intuit, che prosegue le contrattazioni a -4,82%.

Tonfo di Workday, che mostra una caduta del 4,45%.

Lettera su Atlassian, che registra un importante calo del 4,29%.

CoStar scende del 3,79%.
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