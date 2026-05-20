Partenza positiva per Wall Street, sale l'attesa per i conti di Nvidia

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 49.457 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.390 punti.
Sale il Nasdaq 100
(+0,93%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,51%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+0,97%), beni di consumo secondari
(+0,83%) e utilities
(+0,70%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l'ufficio
, che riporta una flessione di -0,93%.
Partenza positiva per Wall Street
in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia
dopo la chiusura di borsa, l'evento più atteso della settimana per il sentiment sull'AI con i titoli in leggero rialzo durante i primi scambi. Nel frattempo, la pressione sui Treasury
si allenta marginalmente dopo che martedì il rendimento del trentennale aveva toccato i massimi dalla crisi finanziaria globale di quasi vent'anni fa.
Sul fronte Iran
si registrano segnali distensivi: Trump
ha dichiarato che la guerra potrebbe finire "molto rapidamente" e il vicepresidente Vance
ha affermato che Teheran vuole un accordo. Due petroliere cinesi e una sudcoreana hanno attraversato lo Stretto di Hormuz mercoledì, segnale atteso di una possibile riapertura parziale della rotta. Il petrolio
risulta in calo di più del 2%.
Sul fronte retail
, Target
cede quasi il 7% nonostante abbia raddoppiato la guidance
di crescita annuale, mentre Lowe's
perde oltre il 3% dopo le indicazioni caute
sul mercato immobiliare. Partenza in salita anche per Analog Devices
nonostante un trimestre sopra le attese
.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Goldman Sachs
(+1,82%), Caterpillar
(+1,06%), Boeing
(+1,02%) e Cisco Systems
(+0,99%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -2,61%.
Spicca la prestazione negativa di IBM
, che scende dell'1,65%.
Contrazione moderata per Nike
, che soffre un calo dell'1,32%.
Sottotono Home Depot
che mostra una limatura dell'1,25%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intel
(+7,04%), Marvell Technology
(+5,64%), Constellation Energy
(+4,36%) e ARM Holdings
(+3,97%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intuit
, che prosegue le contrattazioni a -4,82%.
Tonfo di Workday
, che mostra una caduta del 4,45%.
Lettera su Atlassian
, che registra un importante calo del 4,29%. CoStar
scende del 3,79%.