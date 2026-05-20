Ariston, Barclays avvia copertura con Underweight con sfide nei mercati finali e rischio M&A

(Teleborsa) - Barclays
ha avviato la copertura
su Ariston
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, con un target price di 3,10 euro
per azione e una raccomandazione "Underweight
" visto il downside potenziale del 14%.
Con una visione relativamente cauta sul mercato europeo del riscaldamento, gli analisti riscontrano un supporto limitato per Ariston da parte dei suoi mercati finali
, in particolare nel settore delle nuove costruzioni. Un terzo del business (caldaie a gas) è soggetto a un declino strutturale a lungo termine, mentre un quinto (pompe di calore europee) necessita di un riscontro realistico sulle prospettive di domanda e sulle quote di mercato. Pur riconoscendo il merito del management per i risparmi sui costi fissi derivanti dal piano Fit-2-Win, intravedono un rischio al ribasso per le previsioni di margine inferiori al consensus a causa dell'aumento dell'inflazione e delle importazioni. Ritengono inoltre che il gruppo dipenda eccessivamente dall'M&A per la crescita
e, dati gli attuali livelli di valutazione, pensano che la strategia di espansione dell'azienda rischierà di diluire gli utili. Anche il fatto che gli incentivi del management siano focalizzati solo sulla crescita assoluta e non sui margini/rendimenti accresce le preoccupazioni.
Barclays prevede una crescita organica delle vendite a una cifra bassa per Ariston nel periodo 2026-2028
(e una crescita a una cifra alta includendo l'annunciata transazione con Riello). Prevede che i margini operativi dovrebbero attestarsi poco al di sotto del 7% nel periodo 2026-2028, con ulteriori rischi derivanti dall'aumento dell'inflazione e delle importazioni. Le previsioni per il 2026 sono leggermente inferiori alle indicazioni del gruppo, con una crescita organica delle vendite del +0,8% (obiettivo: 1-3%) e un margine operativo del 6,7% (obiettivo: 7-8%). Barclays è consapevole che le stime di consensus di Bloomberg per il 2026/27 potrebbero non essere rappresentative, dato che l'acquisizione di Riello
non è ancora pienamente riflessa, ma le sue previsioni di utile operativo rettificato per il 2028 sono inferiori del 9% rispetto al consensus di Bloomberg e di circa il 12% rispetto al consenso aziendale per il 2026.
Dalla sua IPO nel 2022, il titolo è stato scambiato a un rapporto EV/EBITDA medio a 12 mesi di 7,3x (inclusi 9x nei primi 18 mesi). Con un multiplo di 7,4x/6,1x rispetto alle stime per il 2026/2027, "non siamo particolarmente preoccupati dai multipli di valutazione a cui Ariston è quotata - si legge nella ricerca - Tuttavia, fatichiamo a individuare fattori che potrebbero portare a una rivalutazione
fino a quando i mercati finali non diventeranno più favorevoli".
Guardando ai prossimi catalyst
, Ariston pubblicherà i risultati
del secondo trimestre il 29 luglio e quelli del terzo trimestre il 4 novembre. Altri fattori che potrebbero influenzare il titolo includono gli annunci politici dell'UE
(in particolare in Germania, data l'esposizione di circa il 20% al fatturato del gruppo) relativi all'elettrificazione del settore del riscaldamento, nonché l'evoluzione delle dinamiche geopolitiche e il loro impatto sui prezzi dell'energia.