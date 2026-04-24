STM, forte aumento del target price da Barclays che però rimane Underweight

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 34 euro per azione (+36% dai precedenti 25 euro) il target price su STMicroelectronics , colosso italo-francese dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Underweight" sul titolo.



STM ha fornito una guidance per il secondo trimestre di gran lunga sopra le aspettative del consensus e si aspetta una stagionalità di almeno il 15% nella seconda metà dell'anno. Gli aumenti di prezzo compensano i cali di prezzo e le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e l'esposizione al settore satellitare pongono STM in una posizione favorevole per beneficiare di questi fattori di crescita. Barclays prevede ora una crescita del fatturato di circa il 20% per l'esercizio 2026 e di circa il 17% nel 2027, trainata principalmente dalla ripresa industriale nel 2026 e dalla solidità del settore AI/satellite in entrambi gli anni (pur con un certo rischio al rialzo).



Il prezzo obiettivo si basa su un P/E di 20x per il 2027 (in precedenza era di 15x) per essere in linea con Infineon , dato che entrambe le società prevedono un aumento dei ricavi di almeno 1 miliardo di euro nel 2027 grazie all'intelligenza artificiale. Questo riflette anche il potenziale rischio di rialzo dei ricavi qualora il momentum dovesse continuare (la media storica per STM si aggira intorno ai 15%).



"Le prospettive sono migliorate significativamente nei settori industriale e dell'intelligenza artificiale, ma a nostro avviso i settori automobilistico ed elettronico di consumo presentano ancora delle incognite - si legge nella ricerca - Stimiamo che STM sia scambiata a circa 25x il P/E previsto da Bloomberg per il 2027 e riteniamo quindi che la valutazione appaia eccessiva".

Condividi

```