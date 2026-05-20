Borse europee in rialzo e rendimenti titoli di Stato in calo mentre clima resta prudente

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per i mercati azionari europei, Piazza Affari compresa
, con l'attenzione sui titoli tecnologici nel giorno della trimestrale di Nvidia
, attesa a mercati chiusi. Sul fronte geopolitico, i colloqui tra Stati Uniti e Iran sembrano in stallo, ma il transito di alcune navi attraverso lo Stretto di Hormuz ha favorito un calo del prezzo del Brent, pur mantenendosi su livelli elevati. Sul fronte commerciale, l'UE ha chiuso
l'atteso accordo sui dazi con gli Stati Uniti.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, nell'Eurozona
ad aprile l'inflazione
headline è stata confermata
a +3% a/a (da +2,6% di marzo) e quella core a +2,2% (da +2,3%), con il carovita trainato dai prezzi alla pompa del carburante e dalle bollette energetiche, mentre la marginale flessione dell'inflazione sottostante ha origine da un effetto base favorevole per le tariffe aeree.
Resta alta l'attenzione sui rendimenti dei titoli di Stato, oggi in calo ma sui livelli alti, con i mercati che stanno operando in un regime di disallineamento tra azioni e tassi di interesse
, superficialmente dominato dal rischio geopolitico ma, più fondamentalmente, da una ridefinizione dei prezzi del ciclo monetario in risposta a un'inflazione percepita come più persistente. "La stretta monetaria è ormai evidente
, con il rendimento dei titoli decennali statunitensi in rialzo di 75 punti base dalla fine di febbraio e i tassi a lungo termine tornati a livelli che non si vedevano dal 2007 - commentano gli analisti di TP Icap Midcap - Questa mossa non dovrebbe essere interpretata come un semplice shock, ma piuttosto come il riflesso di un più profondo riancoraggio delle variabili macroeconomiche (inflazione, debito, politica monetaria). Per sua natura, il mercato obbligazionario si adegua lentamente, ma con implicazioni più strutturali: quando si inasprisce, segnala un cambiamento di regime che probabilmente influenzerà in modo duraturo il costo del capitale, l'asset allocation e, in ultima analisi, la traiettoria di crescita".
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 102,5 dollari per barile, con un ribasso dell'1,60%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +71 punti base (-4 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 3,84%. Tra le principali Borse europee
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dell'1,25%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dell'1,30%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,16%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 51.567 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,1%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,91%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+5,41%), Prysmian
(+3,27%), Avio
(+2,88%) e Leonardo
(+2,47%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -0,75%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+7,85%), LU-VE Group
(+4,45%), Technoprobe
(+4,28%) e Maire
(+3,77%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -3,97%. WIIT
scende del 3,00%. Calo deciso per Intercos
, che segna un -2,34%. Piccola perdita per Anima Holding
, che scambia con un -1,26%.