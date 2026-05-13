Milano chiude positiva meglio dell'Europa. Spicca STM. Occhi su incontro Trump-Xi

(Teleborsa) - Le Borse Europee chiudono la seduta in rialzo che Piazza Affari che fa meglio, con STM che rimbalza del 9,86% in scia al rally dei titoli dei semiconduttori a Wall Street. Oltreoceano andamento contrastato con l' S&P-500 che si muove poco sopra la parità dello 0,24%. Gli occhi sono puntati sull'incontro tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, mentre prosegue lo stallo sul fronte Iran.



Sul fronte Fed, il Senato si appresta a votare la conferma di Kevin Warsh come nuovo presidente, dopo che martedì il board aveva già approvato la sua nomina con 51 voti a 45. Powell lascia venerdì. Nel frattempo, i mercati hanno incrementato le aspettative di potenziali rialzi dei tassi nel corso dell'anno.



Per quanto riguarda la politica, nel Regno Unito oltre 90 parlamentari hanno chiesto le dimissioni del Primo Ministro Starmer, e ieri quattro ministri hanno rassegnato le dimissioni. I mercati obbligazionari temono un allentamento della politica fiscale in caso di cambio di leadership, il che ha spinto i rendimenti dei titoli di Stato britannici a 30 anni ai massimi livelli dal 1998.



Sul fronte macroeconomico, in Germania i prezzi ingrosso sono aumentati più delle attese ad aprile con un +2% su mese; in Francia, i prezzi al consumo armonizzati sono aumentati del 2,5% su base annua ad aprile, in linea con la lettura preliminare pubblicata alla fine del mese scorso e con la crescita più alta da luglio 2024; la produzione industriale è aumentata dello 0,2% nell'Eurozona e dello 0,8% nell'UE a marzo, mentre il PIL e l'occupazione sono entrambi cresciuti dello 0,1% nell'Eurozona nel primo trimestre.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,171. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,27%.



Si riduce di poco lo spread , che si porta a +74 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,85%.



Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte , che segna un forte rialzo dello 0,76%, giornata moderatamente positiva per Londra , che sale di un frazionale +0,58%, e seduta senza slancio per Parigi , che riflette un moderato aumento dello 0,35%.



Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 1,00%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share , che termina la giornata a 52.007 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+9,86%), Recordati (+3,97%), Prysmian (+3,97%) e Stellantis (+3,39%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi , che ha chiuso a -2,46%.



In rosso Avio , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.



Spicca la prestazione negativa di Lottomatica , che scende dell'1,77%.



Tentenna Inwit , con un modesto ribasso dell'1,11%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fiera Milano (+8,63%), WIIT (+5,83%), Brembo (+5,50%) e Sanlorenzo (+4,18%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moltiply Group , che ha terminato le contrattazioni a -4,39%.



Revo Insurance scende del 3,78%.



Calo deciso per ENAV , che segna un -3,44%.



Sotto pressione Intercos , con un forte ribasso del 2,97%.

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