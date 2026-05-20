Commerzbank, ok da soci su tutti punti all'ordine del giorno: sostegno a percorso autonomo

(Teleborsa) - L'assemblea generale di Commerzbank ha approvato a larga maggioranza tutti i punti all'ordine del giorno. Gli azionisti hanno riconosciuto i risultati raggiunti e hanno "ribadito con forza il loro sostegno alla strategia "Momentum 2030" e al percorso autonomo della banca", si legge in una nota. Hanno approvato la proposta di dividendo per l'esercizio 2025 pari a 1,10 euro per azione (2024: 0,65 euro) con una maggioranza del 99,88% (punto 2 dell'ordine del giorno). Complessivamente, il pagamento dei dividendi ammonta a circa 1,2 miliardi di euro.



Insieme a due riacquisti di azioni proprie già completati per un volume complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, Commerzbank restituirà ai propri azionisti circa 2,7 miliardi di euro per l'esercizio 2025. Tale importo corrisponde al 100% dell'utile netto prima delle spese di ristrutturazione e al netto dei pagamenti delle cedole AT 1.



Per i prossimi anni, la banca prevede di incrementare costantemente la remunerazione del capitale. Commerzbank continua a basare la propria strategia su una combinazione di distribuzione di dividendi e riacquisto di azioni proprie, con la quota dei dividendi destinata a crescere fino ad almeno il 50%. Il riacquisto di azioni proprie è soggetto all'approvazione della Banca Centrale Europea e dell'Agenzia Finanziaria.



L'assemblea ha approvato le necessarie autorizzazioni per l'acquisto e l'utilizzo di azioni proprie (punti 7 e 8 dell'ordine del giorno) - con maggioranze rispettivamente del 96,25% e del 97,79%. Ciò significa che Commerzbank ha nuovamente la possibilità di riacquistare azioni proprie fino a un volume pari al 10% del capitale sociale, tramite la borsa valori o attraverso sistemi di negoziazione multilaterali.

Condividi

```