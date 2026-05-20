Dazi, UE: possibile stop intesa acciaio se Usa non rispettano tariffe 15%

(Teleborsa) - L'accordo provvisorio raggiunto nella notte tra il Parlamento e il Consiglio europeo, sull'intesa economica della scorsa estate con gli Usa, prevede una clausola sull'acciaio. La Commissione Ue infatti "ha la facoltà di sospendere le concessioni relative ai prodotti siderurgici e di alluminio destinati agli Stati Uniti qualora, entro il 31 dicembre 2026, gli Stati Uniti continuino ad applicare un dazio superiore al 15% sui prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio importati dall'UE". Lo specifica in una nota il Consiglio europeo.



L'accordo rafforza le condizioni in base alle quali la Commissione è autorizzata a sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del regolamento, mediante un atto di esecuzione, si legge ancora nel comunicato. Ciò può verificarsi qualora gli Stati Uniti non rispettino gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta, compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti nella dichiarazione congiunta o interrompano le relazioni commerciali e di investimento con l'UE, anche discriminando o prendendo di mira gli operatori economici dell'UE. Il meccanismo di sospensione può essere attivato anche qualora vi siano sufficienti indicazioni che tali azioni possano verificarsi in futuro.



Previsto un meccanismo di salvaguardia specifico, che fornisce all'Unione europea gli strumenti per affrontare eventuali aumenti significativi delle importazioni dagli Stati Uniti che causino o minaccino di causare gravi danni ai produttori nazionali, specifica la nota del Consiglio. In particolare, "a seguito di una richiesta debitamente motivata da parte di tre o più Stati membri, dell'industria o dei sindacati dell'UE, oppure di propria iniziativa, la Commissione avvierà un esame per valutare se l'aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un danno grave ai produttori dell'UE. Qualora vi siano prove sufficienti, la Commissione può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del regolamento". I colegislatori hanno concordato inoltre di introdurre una clausola di scadenza, in base alla quale il regolamento cesserà di essere applicato alla fine del 2029, a meno che non vengano presi ulteriori provvedimenti.



L'intesa raggiunta nella notte prevede anche un meccanismo di monitoraggio periodico.

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