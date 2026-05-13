Enel, nuovo CdA conferma Flavio Cattaneo AD e costituisce comitati consiliari

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione
di Enel
ha confermato Flavio Cattaneo quale Amministratore Delegato e Direttore Generale
. Il Consiglio ha inoltre confermato l'assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente un ruolo di impulso e supervisione sull'applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del Consiglio di Amministrazione, nonché il compito di intrattenere, d'intesa e in coordinamento con l'AD, rapporti con organi istituzionali e autorità e, infine, un ruolo di supervisione sulle attività di audit.
Nella medesima seduta, il CdA ha ricostituito i seguenti Comitati consiliari
, interamente composti da Amministratori indipendenti, confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato.
Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni
è composto dai: Alessandra Stabilini (con funzioni di Presidente), Johanna Arbib, Tiziana De Luca e Dario Frigerio. Il CdA ha riconosciuto in capo al Consigliere Dario Frigerio il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.
Il Comitato Controllo e Rischi
è composto dai: Dario Frigerio (con funzioni di Presidente), Mario Corsi, Tiziana De Luca e Federica Seganti. Il CdA ha riconosciuto in capo ai Consiglieri Dario Frigerio e Federica Seganti il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria, nonché di gestione dei rischi e al Consigliere Mario Corsi il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia di gestione dei rischi.
Il Comitato Parti Correlate
è composto da: Alessandro Monteduro (con funzioni di Presidente), Mario Corsi e Federica Seganti. Il Comitato per la Corporate Governance
e la Sostenibilità
è composto da: Paolo Scaroni (con funzioni di Presidente), Johanna Arbib, Alessandro Monteduro e Alessandra Stabilini.