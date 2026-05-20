GameStop aumenta la partecipazione in eBay al 6,6% tramite opzioni

(Teleborsa) - GameStop , il più grande rivenditore di videogiochi al mondo e cosietà che negli ultimi anni è diventata una meme stock, ha aumentato la propria partecipazione in eBay , storico sito di vendita e aste online, dal 5% circa al 6,6% circa. È quanto emerge da un documento depositato alla Securities and Exchange Commission (SEC).



Oltre alle 25.000 azioni ordinarie detenute direttamente, la società ha infatti acquisito un'esposizione a ulteriori 29.078.699 azioni ordinarie sottostanti alle Coppie Put/Call. Complessivamente, le azioni detenute direttamente e le azioni sottostanti alle Coppie Put/Call costituiscono il 6,55% delle azioni ordinarie in circolazione.



All'inizio di questo mese, GameStop ha annuncito un'offerta non richiesta per l'acquisizione di eBay per circa 56 miliardi di dollari. EBay, che è circa cinque volte più grande di GameStop, ha respinto l'offerta, definendo la proposta "né credibile né attraente".

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