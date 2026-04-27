Delfin, assemblea approva cessione quote a Lonardo Maria e distribuzione utili

(Teleborsa) - Via libera degli eredi Del Vecchio, azionisti della finanziaria Delfin, che controlla Luxottica, al passaggio delle quote di Luca e Paola Del Vecchio a Leonardo Maria Del Vecchio, che ha esercitato il diritto di prelazione per rilevare le stesse.



Secondo fonti finanziarie, l'assemblea dei soci della finanziaria lussemburghese, riunitasi oggi, avrebbe dato l'atteso via libera con una maggioranza di 6 a 8 voti favorevoli, alla cessione delle quote del 12,5% ciascuna detenute dai figli Luca e Paola, a Leonardo Maria, quarto figlio del fondatore dell'azienda e attualmente Chief of Strategy del gruppo EssilorLuxottica. Quest'ultimo verrebbe pertanto a detenere il 37,5% del capitale. Ad opporsi alla delibera solo Rocco Basilico e Claudio Del Vecchio.



L'assemblea di Delfin avrebbe poi approvato, con 7 voti su 8 a favore, l'eliminazione dell'attuale soglia del 10% per la distribuzione die dividendi e la distribuzione per il triennio 2025-2027 dell'80% degli utili di Delfin.



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