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Le nuove tendenze del risparmio in Italia: il dibattito promosso da CDP all'Istituto Einaudi

Cultura, Economia
Le nuove tendenze del risparmio in Italia: il dibattito promosso da CDP all'Istituto Einaudi
(Teleborsa) - Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso a Roma da Cassa Depositi e Prestiti presso la sede dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza.


L’incontro è stato occasione per approfondire i contenuti del libro ‘ Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani’, realizzato in occasione dei 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti. Il volume analizza in profondità i comportamenti di risparmio delle famiglie italiane, soffermandosi sulle modalità di accumulo, distribuzione e gestione della ricchezza nel tempo. I sei capitoli del libro trattano diversi aspetti centrali, dall'evoluzione storica del risparmio alla composizione della ricchezza, fino agli effetti delle riforme pensionistiche e ai mutamenti nei processi decisionali delle famiglie. Particolare attenzione è riservata al confronto internazionale, specialmente con altri Paesi europei, per offrire una visione comparata.

I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, realizzato in occasione dei 175 anni di CDP, cui hanno preso parte Ignazio Visco, Governatore onorario della Banca d’Italia, Luigi Guiso, curatore del libro e docente presso l’EIEF, e gli economisti Nicola Rossi e Luana Zaccaria.

Dopo gli appuntamenti di Bologna e Torino, si tratta del terzo incontro che, sulla base dei contenuti del volume, approfondisce le tendenze del risparmio in Italia e i fattori che ne influenzano la distribuzione. Nuovi incontri dedicati alle questioni affrontate nello studio sono in programma nei prossimi mesi a Milano e Napoli.
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