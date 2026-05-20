Le nuove tendenze del risparmio in Italia: il dibattito promosso da CDP all'Istituto Einaudi

(Teleborsa) - Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’Italia
e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso a Roma da Cassa Depositi e Prestiti
presso la sede dell’Istituto Einaudi
per l’Economia e la Finanza.
L’incontro è stato occasione per approfondire i contenuti del libro ‘ Famiglie e risparmio
. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani’, realizzato in occasione dei 175 anni
di Cassa Depositi e Prestiti. Il volume analizza in profondità i comportamenti di risparmio delle famiglie italiane, soffermandosi sulle modalità di accumulo, distribuzione e gestione della ricchezza nel tempo. I sei capitoli del libro trattano diversi aspetti centrali, dall'evoluzione storica del risparmio alla composizione della ricchezza, fino agli effetti delle riforme pensionistiche e ai mutamenti nei processi decisionali delle famiglie. Particolare attenzione è riservata al confronto internazionale, specialmente con altri Paesi europei, per offrire una visione comparata.
I lavori sono stati aperti dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini
, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco
, Amministratore Delegato di CDP, con il saluto istituzionale di Daria Perrotta
, Ragioniere Generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, realizzato in occasione dei 175 anni di CDP, cui hanno preso parte Ignazio Visco
, Governatore onorario della Banca d’Italia, Luigi Guiso, curatore del libro e docente presso l’EIEF, e gli economisti Nicola Rossi e Luana Zaccaria.
Dopo gli appuntamenti di Bologna e Torino, si tratta del terzo incontro che, sulla base dei contenuti del volume, approfondisce le tendenze del risparmio in Italia e i fattori che ne influenzano la distribuzione. Nuovi incontri dedicati alle questioni affrontate nello studio sono in programma nei prossimi mesi a Milano e Napoli.