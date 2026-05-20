Le nuove tendenze del risparmio in Italia: il dibattito promosso da CDP all'Istituto Einaudi

Il risparmio delle famiglie come asset che contraddistingue l’economia dell’e le cui potenzialità rappresentano una fondamentale leva per accrescere la competitività del Sistema-Paese. Questi i temi al centro del dibattito promosso a Roma dapresso la sede dell’per l’Economia e la Finanza.L’incontro è stato occasione per approfondire i contenuti del libro ‘. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani’, realizzato in occasione deidi Cassa Depositi e Prestiti. Il volume analizza in profondità i comportamenti di risparmio delle famiglie italiane, soffermandosi sulle modalità di accumulo, distribuzione e gestione della ricchezza nel tempo. I sei capitoli del libro trattano diversi aspetti centrali, dall'evoluzione storica del risparmio alla composizione della ricchezza, fino agli effetti delle riforme pensionistiche e ai mutamenti nei processi decisionali delle famiglie. Particolare attenzione è riservata al confronto internazionale, specialmente con altri Paesi europei, per offrire una visione comparata.I lavori sono stati aperti dagli interventi di, Presidente di CDP, e, Amministratore Delegato di CDP, con il saluto istituzionale di, Ragioniere Generale dello Stato. L’incontro è proseguito con un confronto focalizzato sugli argomenti chiave del volume “Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, realizzato in occasione dei 175 anni di CDP, cui hanno preso parte, Governatore onorario della Banca d’Italia, Luigi Guiso, curatore del libro e docente presso l’EIEF, e gli economisti Nicola Rossi e Luana Zaccaria.Dopo gli appuntamenti di Bologna e Torino, si tratta del terzo incontro che, sulla base dei contenuti del volume, approfondisce le tendenze del risparmio in Italia e i fattori che ne influenzano la distribuzione. Nuovi incontri dedicati alle questioni affrontate nello studio sono in programma nei prossimi mesi a Milano e Napoli.