A Roma la quarta tappa del Tour dell’Educazione Finanziaria 2026





(Teleborsa) - Ilgiunge nella Capitale per la sua quarta tappa. L’iniziativa, promossa daper potenziare la cultura finanziaria e previdenziale in Italia, è giunta alla terza edizione e percorre l’Italia con 14 tappe dedicate a giovani e previdenza, in collaborazione con, il più grande gruppo di educazione e informazione economico-finanziaria in Italia dedicato ai giovani, con una community di oltre 2,5 milioni di utenti.Il Tour di quest’anno è dedicato a rafforzare la consapevolezza degli under 35 sui temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale: un percorso pensato per offrire informazioni chiare e strumenti utili, sostenendo le nuove generazioni nelle scelte che influenzeranno il loro futuro. Alleanza e la sua Rete di 10mila consulenti saranno così impegnati durante l’anno in 14 eventi attraverso tutto il Paese per rispondere alle situazioni di fragilità finanziaria messe in luce dall’ultima edizione di Edufin Index.“I giovani, in particolare tra i 18 e i 34 anni, sono oggi tra i gruppi più vulnerabili dal punto di vista finanziario e assicurativo. Nonostante nel Lazio i giovani raggiungano un punteggio più alto di educazione finanziaria, rimane un gap di conoscenze sul sistema pensionistico. - ha sottolineato, Responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazionei - Come evidenzia l’ultima edizione dell’Edufin Index, è quindi fondamentale incoraggiare le nuove generazioni a iniziative che diffondano una sempre maggiore consapevolezza su questi temi.”Secondo il, il livello di educazione finanziaria nelè inferiore alla media italiana (); il Lazio ottiene, però, un risultato migliore rispetto alla media italiana per il(56 vs. 55), indice che misura la consapevolezza sulla crescente durata della vita. I laziali dimostrano invece minore preparazione sul sistema pensionistico (), riportando un punteggio sotto la media nazionale (45 vs. 48). L’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, è promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.Anche nel Lazio si confermano differenze di genere in tutti e tre gli indicatori. Nel caso dell’Edufin Index il divario di genere di 5 punti a livello regionale (donne 53 vs. uomini 58) rispecchia il gap del dato nazionale (donne 54 vs. uomini 59). Anche nel Longevity Index le donne risultano meno preparate (donne 54 vs. uomini 57), in linea con il resto d’Italia (donne 54 vs. uomini 56). Il gender gap più rilevante, come per il resto del Paese (donne 43 vs. uomini 54), emerge nel Pension Index, con 10 punti di distacco in regione (donne 40 vs. uomini 50). Un divario che emerge con chiarezza e che rispecchia la scarsa conoscenza in ambito previdenziale in un contesto nazionale altrettanto fragile (43 vs. 54).Sul piano generazionale, i giovani laziali tra i 18 e i 34 anni risultano leggermente più preparati dei coetanei italiani sia nell’Edufin Index (54 regionale vs. 53 nazionale) che nel Longevity Index (55 vs. 53), ma hanno minore conoscenza del sistema pensionistico (43 vs. 44). Gli over 65 laziali risultano meno preparati della media degli italiani sull’educazione finanziaria (Edufin Index 56 regionale vs. 57 nazionale) e previdenziale (Pension Index 46 vs. 49), ma sono più consapevoli dell’allungamento della vita con un lieve distacco in positivo di un punto (Longevity Index 57 vs. 56).