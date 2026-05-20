Londra: andamento sostenuto per Severn Trent

(Teleborsa) - Bene la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , con un rialzo del 2,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Severn Trent rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Severn Trent evidenzia un declino dei corsi verso area 30,01 sterline con prima area di resistenza vista a 31,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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