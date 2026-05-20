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Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,72 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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