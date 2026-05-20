Londra: si concentrano le vendite su Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , con una flessione dell'1,83%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Reckitt Benckiser Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,3%, rispetto a +0,27% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di medio periodo di Reckitt Benckiser Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 47,13 sterline, mentre i supporti sono stimati a 46,62. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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