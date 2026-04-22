Londra: Reckitt Benckiser Group scende verso 45,34 sterline

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,63%.



L'andamento di Reckitt Benckiser Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Reckitt Benckiser Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,34 pounds con area di resistenza individuata a quota 46,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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