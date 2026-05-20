Maire annuncia nuove aggiudicazioni per un valore di 1,3 miliardi euro

(Teleborsa) - Maire annuncia nuove aggiudicazioni e lavori aggiuntivi relativi a ordini precedentemente annunciati per un importo complessivo di circa 1,3 miliardi di euro, con progetti localizzati in Asia, Europa e nelle Americhe, nelle Business Unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) e Sustainable Technology Solutions (STS).



Nel segmento IE&CS, le nuove aggiudicazioni includono un progetto onshore large-scale, che sarà realizzato da Tecnimont, volto a supportare l’ottimizzazione di impianti Oil & Gas esistenti, inclusi unità di processo e utilities, nonché l’ammodernamento di una raffineria esistente su base EPC, che sarà eseguito da KT.



Nel segmento STS, Stamicarbon, la società licensor di Nextchem, si è aggiudicata il licensing e il process design package per un impianto di urea. Questa iniziativa fa leva sul know-how proprietario e sulle soluzioni di processo avanzate di Nextchem per supportare i clienti nel miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità all’interno dell’industria dei fertilizzanti.





Condividi

```