Seri Industrial torna in utile per 15,4 milioni di euro nel 2025 su base adjusted

(Teleborsa) - Seri Industrial , società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile consolidato di 13,63 milioni di euro; l'utile consolidato adjusted è pari a 15,36 milioni di euro, con un miglioramento di 18,58 milioni di euro rispetto al dato dell'esercizio 2024.



I ricavi, proventi e incrementi per lavori interni del 2025 sono pari a 372,97 milioni di euro e mostrano un incremento del 24% rispetto al precedente esercizio. Tale incremento è riconducibile principalmente alle linee di business Mobilità sostenibile (+96,85 milioni di euro) e Batterie (+10,48 milioni di euro), il settore Materie plastiche è sostanzialmente in linea con il 2024.



In termini di redditività, il Margine Operativo Lordo adjusted dell'esercizio 2025 risulta pari a 65,22 milioni di euro, con un EBITDA margin adjusted (Margine Operativo Lordo adjusted/Ricavi da clienti adjusted3) pari al 23,4% (rispetto al 18,8% registrato nell'esercizio 2024). Il Risultato operativo adjusted è pari a 22,36 milioni di euro e registra un significativo aumento rispetto a 3,77 milioni di euro registrato nel 2024; comprende ammortamenti e svalutazioni pari a 42,87 milioni di euro, di cui euro 21,45 milioni di euro per ammortamenti collegati agli investimenti realizzati e in corso di realizzazione Teverola 1 e Teverola 2.



L'indebitamento finanziario netto adjusted al 31 dicembre 2025 è pari a 227 milioni di euro rispetto a 95,2 milioni di euro registrati nel 2024. L'incremento è riconducibile principalmente agli investimenti in corso presso il sito di Teverola 2 e, specificatamente, agli utilizzi pari a 150 milioni della linea revolving erogata a supporto del disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi a fondo perduto del progetto IPCEI e il pagamento dei fornitori. A tal riguardo, è iscritto un credito verso il MIMIT pari a 177,9 milioni di euro, non incluso tra le attività finanziarie. Il flusso finanziario da attività di investimento nel periodo è pari a 88,8 milioni di euro ed è riferibile principalmente agli investimenti del progetto Teverola 2 - IPCEI.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, prevista per il 28 maggio 2026, di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, destinando l'utile di 9.653.780 euro, per 482.689 euro a riserva legale e per 9.171.091 euro a utili a nuovo.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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