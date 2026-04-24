Csquare presenta in via confidenziale alla SEC documenti per IPO

(Teleborsa) - Csquare, fornitore leader di servizi di colocation avanzati nei principali mercati del Nord America e del Regno Unito, ha depositato in via riservata presso la SEC una bozza di documenti relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo non sono ancora stati determinati.



Csquare prevede di utilizzare una parte dei proventi netti dell'offerta per rimborsare una parte del proprio debito in essere e la restante parte per scopi aziendali generali. L'offerta pubblica iniziale dovrebbe avere luogo dopo il completamento del processo di revisione da parte della SEC, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori.



(Foto: David Vives / Pixabay)

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