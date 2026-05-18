USA, Elon Musk perde la causa contro OpenAI

(Teleborsa) - Una giuria statunitense ha respinto le accuse di Elon Musk secondo cui OpenAI, sotto la guida di Sam Altman, avrebbe tradito la sua missione a beneficio dell'umanità trasformandosi in un'azienda a scopo di lucro, ritenendo che Musk avesse atteso troppo a lungo prima di intentare causa contro la società.



"Credo che vi siano prove sostanziali a sostegno delle conclusioni della giuria", ha dichiarato il giudice distrettuale statunitense Yvonne Gonzalez Rogers, accettando il verdetto unanime della giuria composta da nove membri. Il processo è iniziato il 28 aprile e il verdetto è stato emesso dopo 11 giorni di testimonianze e discussioni.



Musk ha accusato OpenAI di cercare ingiustamente di arricchire investitori e addetti ai lavori a spese dell'organizzazione no profit, e di non aver dato priorità alla sicurezza dell'AI. Ha anche sostenuto che Microsoft sapeva fin dall'inizio che OpenAI teneva più al denaro che all'altruismo. OpenAI ha ribattuto che era Musk a vedere solo i soldi e che ha aspettato troppo a lungo per sostenere che OpenAI avesse violato l'accordo fondante di costruire un'intelligenza artificiale sicura a beneficio dell'umanità.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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