Piazza Affari: andamento sostenuto per Tenaris

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che lievita del 2,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tenaris più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,7 Euro e primo supporto individuato a 25,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```