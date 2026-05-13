Piazza Affari: andamento sostenuto per Tenaris

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che avanza bene dell'1,97%.



La tendenza ad una settimana di Tenaris è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda che opera nel settore siderurgico sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 27,21 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 26,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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