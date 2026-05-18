Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che mostra un decremento del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Prysmian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,61%, rispetto a -2,24% del principale indice della Borsa di Milano).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda produttrice di cavi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 151,3 Euro. Primo supporto visto a 148,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 147,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```