Piazza Affari: calo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , con un ribasso del 3,49%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ariston Holding , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,279 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,381 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,239.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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