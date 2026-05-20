Piazza Affari: calo per Ariston Holding
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con un ribasso del 3,49%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ariston Holding, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,279 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,381 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,239.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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