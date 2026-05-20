Piazza Affari: scambi al rialzo per BFF Bank
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, in guadagno del 2,76% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BFF Bank. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,265 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,193. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,151.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```