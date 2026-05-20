Milano 19-mag
48.355 0,00%
Nasdaq 19-mag
28.819 -0,61%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 19-mag
10.331 0,00%
Francoforte 19-mag
24.401 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 20 maggio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 20 maggio 2026
(Teleborsa) -
Mercoledì 20/05/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 2%; preced. 2,5%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 0,9%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,7%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,31 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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