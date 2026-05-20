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Regno Unito, Prezzi consumo (YoY) in aprile

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Regno Unito, Prezzi consumo (YoY) in aprile
Regno Unito, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +2,8%, in calo rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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