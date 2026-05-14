Appuntamenti macroeconomici del 14 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 14/05/2026
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -19,8 Mld £; preced. -18,79 Mld £)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. -0,4%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,7%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 200K unità)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 1%; preced. 0,8%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1,7%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 86 Mld piedi cubi; preced. 63 Mld piedi cubi)
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