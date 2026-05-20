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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in aprile
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20 maggio 2026 - 08.30
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Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +4%
, in aumento rispetto al precedente +3% (la previsione era +2,8%).
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