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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in aprile

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Prezzi produzione Regno Unito (YoY) in aprile
Regno Unito, Prezzi produzione in aprile su base annuale (YoY) +4%, in aumento rispetto al precedente +3% (la previsione era +2,8%).
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